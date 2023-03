السويحلي يتعادل مع المدينة في الأسبوع الثالث من مرحلة الإياب

تعادل السويحلي مع المدينة بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الأسبوعِ الثالث من مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم بملعب مصراتة.

افتتح اللاعب البرازيلي “موتا” التسجيل للضيوف من علامة الجزاء في دقائقِ الشوطِ الأول، وفي الشوط الثاني منح اللاعب محمد المنقوش التعادل لفريقِ السويحلي ليصل إلى النقطة السابعة عشرة في المركزِ الرابعِ مؤقتا، بينما وصل المدينة إلى النقطة الثامنة وبقي في مركزه السابعِ على سلم الترتيب في المجموعة الثانية.

