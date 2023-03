تأهل فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد للدور النصف النهائي من بطولة كأس ليبيا لكرة اليد بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 24-22.

المباراة التي أقيمت بقاعة غريان شهدت حضورا جماهيريا كبيرا كانت حافلة بالندية حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وبذلك يضرب الأهلي طرابلس موعدًا مع فريق الأولمبي، الذي تأهل هو الآخر على حساب الشرطة بعد الفوز عليه بنتيجة 26-15.

