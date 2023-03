السويحلي يطالب اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بفتح تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم

طالب نادي السويحلي اتحاد الكرة و لجنة التحكيم العامة بفتح تحقيق عاجل مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراته أمام المدينة التي انتهت 1-1 ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات إياب الدوري الممتاز .

وأضاف نادي السويحلي في بيانه الذي نشر عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك أنه طالب لجنة التحكيم العامة بعدم وضع اسم الحكم الذي قاد مباراته أمام المدينة في باقي منافسات الدوري الممتاز جراء الأخطاء التحكيمة الظالمة كما وصف البيان .

وقد أدار الحكم حمزة معتوق مباراة السويحلي و المدينة بمساعدة كل من ناجي امطير مساعدا أول و إبراهيم لسعد مساعدا ثانيا و عبد اللطيف اسباقة حكما رابعا .

المصدر | صفحة نادي السويحلي

