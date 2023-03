المروج يستعد لنهائيات الدوري الليبي لكرة السلة بصفقة ثانية

تعاقد نادي المروج مع اللاعب السنغالي “مامادو سامب” لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة السلة استعدادا لنهائيات

الدوري الليبي لكرة السلة

وتسعى إدارة نادي المروج لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بلاعبين مميزين للعب دور أكثر تنافسية في المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الليبي.

وتعتبرصفقة مامادو سامب هي الثانية لفريق المروج فقد تعاقد أحمر وأسود مدينة المرج قبل يومين مع اللاعب الأمريكي “جي أر هولدر” .

