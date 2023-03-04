” حشنش ” يلدغ شباب الجبل في ديربي شحات

بنينا 04 مارس 2023 (وال) حسم اللاعب “عبد الله حشنش” موقعة ديربي شحات لصالح فريقه الصداقة، عندما قاد فريقه للفوز على جاره وغريمة التقليدي شباب الجبل بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 12 لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – وقادها الحكم عبد الهادي الحباس، منذ بدايتها بدأها الصداقة مهاجماً،فارضاً أفضليته وسيطرته مربكاً بها حسابات منافسه.

هذا وتحصل الصداقة في الدقيقة الـ 7 على ركلة جزاء، إثر عرقلة اللاعب أحمد سعد من قبل المدافع مروان إحفيتر، ليتقدم للركلة ذاتها “عبد الله حشنش” ، واضعاً الكرة في جهة و الحارس محمد مصباح في جهة أخرى، وذلك عند الدقيقة الـ9 .

وبهذا الفوز، أضاف الصداقة ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده وضعته في الترتيب الخامس، ليصبح بذلك برصيد ( 16 ) نقطة، فيما تكبد شباب الجبل الخاسرة السابعة هذا الموسم ، و متذيلاً فرق المجموعة الأولى بنقطة وحيدة.

طاقم التحكيم

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقابلة تكون طاقم تحكيمها من حكم ساحة عبد الهادي الحباس، بمساعدة كل من مساعد أول محمد الهدلول، و ومحمد أبو شعفة مساعد ثان، ومحمد المجبري حكماً رابعاً، فيما راقب اللقاء فنياً الدولي الأسبق محمد الزلاوي.(وال ـ بنينا) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال