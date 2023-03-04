الهلال يعبر التعاون برباعية

إجدابيا 04 مارس 2023 (وال) ـ نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم من استعادة نغمة الانتصارات ، عقب تفوقه على التعاون بنتيجة (4-2)، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي للممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب 10 يونيو في مدينة إجدابيا.

الهلال الضيف

في هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – وتوسطتها صافرة الحكم حمزة الثموني ، كان فيها الفريق الضيف هو المبادر بالتسجيل، وذلك عند طريق الوافد الجديد الناميبي بينسون شيلونجو، وذلك في الدقيقة الـ 10، لكن محترف التعاون الرواندي هارونا أعاد الأمور إلى نصابها معدلاً الأوتار.

الضغط الكثيف

الذي شكله الهلال، أثمر عن ثاني الأهداف في الدقيقة الـ 34 كان من إمضاء طه الشلوي، لاسيما أن لاعب الوسط فيصل البدري وقع على الهدف الثالث، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 39، لينتهي بعدها الشوط الأول بفوز الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. في الحصة الثانية، استطاع التعاون أن يقلص النتيجة في الدقيقة الـ 58 ، ليتمكن فيها لاعبه إبراهيم المنتصر من إحراز الهدف الثاني لفريقه، قبل أن تشهد الدقيقة الـ 67 تسجيل رابع الأهداف لفريق الهلال، وذلك بواسطة أسامة بلعيد.

يذكر أن فريق الهلال بهذا الفوز المستحق احتل المرتبة الرابعة برصيد ( 16 )، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ 12 محتلاً بها المرتبة الثامنة. (وال ـ إجدابيا) س ف

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