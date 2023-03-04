التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء الصقور والأخضر

طبرق 04 مارس 2023 (وال) ـ سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما نتيجة لقاء فريقي الصقور وضيفه الأخضر، وذلك لحساب الجولة الـ 12 لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب مدينة طبرق.

الشوط الأول من المقابلة التي أقيمت – أمس الجمعة – وقادتها صافرة الحكم مصطفي الدرسي، دخلها الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق الانتصار، هذا وبادر الصقور في الدقيقة الـ 51، ذلك عن طريق محترفه الغاني كيلفن أندوي، لكن الأخضر عدل النتيجة بتصويبة قوية أطلقها صهيب بن سليمان في الدقيقة الـ 81. وبهذا الفوز، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح الصقور ثالثاً برصيد ( 16 ) نقطة، بينما ارتفع رصيد الأخضر إلى النقطة ( 14 ) نقطة، يقبع بها في الترتيب الخامس، منقوص من مبارتين مؤجلتين. (وال ـ طبرق) س إ

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