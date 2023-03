أشارت قناة سكاي سبورت ألمانيا إلى إبلاغ المهاجم البرازيلي فيريمينهو لمدربه بفريق ليفربول يورغن كلوب برحيله عن الفريق بشكل مجاني نهاية الموسم الجاري.

المهاجم البرازيلي فضل مغادرة أسوار الأنفيلد بعد تضاؤل فرص مشاركته مع الفريق في الموسمين الماضي والحالي ، مايجعل منه هدفا لعدة فرق أبرزها يوفنتوس وإنتر الإيطاليين كون اللاعب سيخرج بشكل مجاني.

المصدر: قناة سكاي سبورت ألمانيا

