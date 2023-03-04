الأهلي بنغازي ينجح في إدراك التعادل في درنة أمام دارنس

أخبار ليبيا 24

أدرك فريق الأهلي بنغازي التعادل أمام مضيفه درانس على ملعب درنة البلدي في الجولة 12 للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

ونجح فريق المشوار الطويل في تعديل النتيجة بعد أن كان متأخرًا بهدفين لصفر.

وكان فريق دارنس المضيف قد نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين لصفر، عن رويد بن حامد في الدقيقة 24، ومن نقطة الجزاء بواسطة عناد السويري في الدقيقة 29.

وخلال مجريات الشوط الثاني استطاع الأهلي بنغازي في قلب تأخره إلى تعادل تسجيل أسامة السريط في الدقيقة 50 وزكريا المنصوري في الدقيقة 73.

وهذا التعادل هو الخامس لفريق المشوار الطويل خلال الموسم الجاري، والأول له في آخر 3 مباريات. في المقابل سجل دارنس تعادله الرابع هذا الموسم والأول له في آخر 3 مباريات أيضا.

وبهذا التعادل واصل الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما ارتفع رصيد دارنس في المركز السابع بـ13 نقطة.