تحديد مواعيد الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز

طرابلس 04 مارس 2023 (وال)- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ففي المجموعة الأولى؛ ستقام الخميس القادم التاسع من شهر مارس، مباراتين الأولى فريق الصداقة على ملعبه يستضيف الصقور، والثانية ديربي بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي على أرضية ملعب شهداء بنينا.

الجمعة سيقام لقاء وحيد فريق التعاون على ملعبه يستقبل دارنس، ويوم السبت لقاء وحيد يجمع شباب الجبل والهلال على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، فيما تأجلت مباراة الأخضر والتحدي إلى موعد لاحق، نظرًا لمشاركة فريق الأخضر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في المقابل، المجموعة الثانية ستنطلق منافستها مساء يوم الجمعة العاشر من مارس، بإقامة لقاءين الأول المدينة يقابل الاتحاد على أرضية ملعب أبوسليم، والثاني الأهلي طرابلس يواجه السويحلي على أرضية ملعب الجميل.

السبت سيقام مباراتين الأولى الأولمبي على ملعبه يستقبل الاتحاد المصراتي، والثاني الخمس أيضًا على ملعبه يواجه أساريا.

وختام الأسبوع الرابع يوم الأحد بلقاء وحيد يجمع أبوسليم على ملعبه مع المحلة. (وال) م ب/ ر ت

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