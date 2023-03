تنطلق الجمعة المقبل مباريات الأسبوع الرابع إياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز بمباراتين منتظرتين.

حيث يلتقي فريق المدينة الاتحاد بملعب أبوسليم في مواجهة حافلة بالإثارة والندية، وفي مباراة أخرى لاتقل أهمية عن الأولى، يستقبل فريق الأهلي طرابلس ضيفه السويحلي بملعب الجميل.

في حين تقام يوم السبت مباراتان تجمع الأولمبي والاتحاد المصراتي بملعب الزاوية، ويستقبل الخمس ضيفه أساريا بملعب الخمس.

وتختتم مباريات الجولة بمباراة تجمع الجارين أبوسليم والمحلة بملعب أبوسليم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post مباريات في الأسبوع الرابع تشد الأنظار appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار