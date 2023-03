الأهلي بنغازي والنصر في أقوى مواجهات الأسبوع الرابع

يلتقي فريقا الأهلي بنغازي والنصر في مباراة منتظرة ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم، تقام الخميس المقبل بملعب شهداء بنينا عند الساعة الخامسة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة حماسية فالمنافسة فيها على صدارة المجموعة الأولى، حيث يحتل الأهلي بنغازي الترتيب الأول برصيد 23 نقطة يليه النصر برصيد 21 نقطة.

وقبل هذه المباراة تعادل الأهلي مع دارنس 2-2 بملعب درنة فيما خطف النصر فوزا ثمينا من التحدي 2-1.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الجارين انتهت بتعادل السلبي دون أهداف.

