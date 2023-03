انطلقت صباح اليوم دور ة مدربي كرة القدم للصالات بالأكاديمية الليبية الأولمبية والقاعات المغلقة بالمدينة الرياضية طرابلس بحضور 32 مدربًا من جميع مناطق البلاد.

وتقام الدورة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أرسل معدات وملابس خاصة للمدربين المشاركين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

