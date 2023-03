تعرف على مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى

تنطلق الخميس المقبل مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم بمباراتين.

حيث يستقبل الصداقة فريق الصقور بملعب، في حين يلتقي الأهلي بنغازي مع جاره النصر بملعب شهداء بنينا،

ويوم الجمعة تقام مباراتان، يستقبل في الأولى التعاون فريق دارنس بملعب 10 يونيو باجدابيا، وفي الثانية يلتقي شباب الجبل فريق الهلال على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء. بينما تأجلت مباراة التحدي والأخضر إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الأخير في كأس الكنفدرالية.

