صاروخية “طقطق” تمنح الفوز للنصر في الأمتار الأخيرة

بنغازي 05 مارس 2023 (وال)- منح لاعب النصر مفتاح طقطق فريقه فوزًا هامًا وغاليًا في الأمتار الأخيرة، على حساب جاره التحدي بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، تحت صافرة الحكم الدولي مفتاح العلمي، جاءت هذه المواجهة التي جرت مساء الأحد سريعة في أغلت أوقاتها، فالبداية كانت للنصر حينما أبعد حارس التحدي حسن المجبري في الثانية الـ 22 الأولى كرة مفتاح طقطق إلى ركني، والتي وصلته عرضية من المهدي الكوت.

هذا وشهد الشوط الأول إشهار البطاقة الحمراء في وجهة مدافع التحدي يوسف ساطي، وذلك لتلقيه الإنذار الثاني بعرقلته للمهاجم الجزائري بوزيد داداش عند مطلع الدقيقة الـ 25.

مد النصر الهجومي تزايد خاصة من جهة المدافع الأيسر للتحدي جمعة المغربي، وحملت الدقيقة الـ 41 الجديد للنصر، حيث تمكن المهدي الكوت بضربة رأسية إيداع عرضية زميله حسام العباني داخل خشبات الحارس حسن المجبري، معلنًا عن هدف التقدم.

أستمر النصر على نهج الدقائق الأولى مهاجمًا، معتمدًا كثيرًا على تحركات طقطق والمهدي الكوت، التي لطالما أربكت دفاعات التحدي المنقوص من خدمات يوسف ساطي.

نفس المشهد تكرر كثيرًا إلا وهو اللعب على الجهة اليسرى للتحدي، عند الدقيقة الـ 45-2 تحصل النصر على ركلة جزاء إثر عرقلة صلاح فكرون من قبل المدافع جمعة العبار، لكن الحارس حسن المجبري برهن عن نفسه متصديًا للركلة التي لعبها الجزائري عادل جرار، مبقيًا اللقاء على واقع هدف الكوت.

الشوط الثاني ظن البعض بأن التحدي سيتراجع أكثر إلى مناطقة الدفاعية، بل ظهر التحدي بصورة هجومية مخالفًا لكل التوقعات، ليتحصل التحدي بذلك الضغط الذي شكل على المناطق الخلفية للنصر على ركلة جزاء، تقدم لها محترفه التونسي خليل سماحي معدلا النتيجة، وواضعًا النصر في حيرة عند الدقيقة الـ 66.

هدف التعادل أربك نوعًا ما الجهاز الفني للنصر، والذي بدوره زج بالمهاجم إسلام الغناي على أمل الضغط أكثر والانتصار على صعيد النتيجة قبل موقعة الديربي التي ستلعب الخميس المقبل.

وبعد أن جرب النصر كل الطرق والأساليب من أجل ضمان هدف ثاني، إلا أن كل المنافذ كانت مغلقة، ففي الدقيقة الـ 90-5 خرج اللاعب مفتاح طقطق من مكان غير منظور مستلمًا كرة داخل مناطق جزاء التحدي وراكضًا بها خارج منطقة الجزاء، وأطلق بدوره كرة قوية صاروخية إستقرت في الجهة اليسرى للحارس حسن المجبري، واضعًا فريقه في المقدمة.

بهذا الفوز حافظ النصر على وصافة ترتيب المجموعة، مضيقًا الخناق على الأهلي المتصدر، ليرفع بذلك رصيد إلى النصر ( 21 ) نقطة، في حين تجمد رصيد التحدي عند الـ 11 محتلا الترتيب ما قبل الأخير.

هذا وتكون طاقم تحكيم اللقاء من حكم ساحة مفتاح العلمي، بمساعدة كل من وليد أبوحرارة مساعدة أول، وعلي عاشور مساعد ثانٍ، ومحمد العبدلي حكمًا رابعًا، فيما راقب اللقاء فنيًا الحكم الأسبق عمر جمعة. (وال) س أ / ر ت

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