من هو لاعب المروج المحترف هشام النقاش؟

عزز فريق المروج الأول لكرة القدم بالمحترف الجزائري المهاجم هشام النقاش قادما من المحرق البحريني.

ولعب “نقاش” لفرق عدة بداية من نادي بارادو الجزائري، ثم انتقل إلى مولودية وهران الجزائري، وحقق معه لقب بطولة دوري الدرجة الأولى، كما لعب لفريق شباب بلوزداد الجزائري ومولودية الجزائر، ثم حطت به الرحال في النادي الصفاقسي التونسي في موسم 2021-2022 وأسهم في احتلال فريقه المركز الثالث.

وفي بطولة كأس تونس أسهم في وصول فريقه إلى الدور النصف النهائي، أما في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية فوصل مع فريقه إلى دور المجموعات، قبل أن يلعب موسما واحدا مع المحرق البحريني.

