دارنس والأهلي يكتفيان بالتعادل الإيجابي في بطولة الدوري

درنة 05 مارس 2023 (وال)- اكتفى فريقي دارنس والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن إطار منافسات الجولة الـ 12 لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على أرضية ملعب درنة البلدي، وقادتها صافرة الحكم الدولي معتز الشلماني، لم يظهر فيها متصدر المجموعة الأولى الأهلي بالصورة المطلوبة، لاسيما وأن الـ 45 دقيقة الأولى حسمها دارنس لمصلحته بثنائية نظيفة.

وجاءت أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الـ 23 ، برأسية المهاجم رويد بن حامد، مستغلا العرضية المثالية التي أرسلها زميله عمر شحات، وسط غفلة دفاعات الأهلي، وشهدت الدقيقة الـ 29 ركلة جزاء لفريق دارنس، تمكن من خلالها لاعبه عماد سويري من إضافة ثاني الأهداف.

في الشوط الثاني تراجع دارنس إلى مناطقة الخلفية مبكرًا، فكان الأهلي هو المبادر بالهجوم، عند مطلع الدقيقة الـ 50 نجح المتقدم في الكرة الحرة الثابتة المدافع أسامة الصريط من تقليص الفارق لفريقه في كرة لعبها على مرتين الأولى برأسية ترتد من القائم الأيمن، بينما الثانية دخلت الشباك منافسه.

الأهلي المتصدر واصل المسير نحو، تعديل النتيجة على أقل تقدير، وأرتكب مدافعي دارنس في الدقيقة الـ 73 مخالفة على قوس منطقة الجزاء، ليتقدم الوافد الجديد للأهلي الجزائري زكريا المنصوري للكرة، ليسجل بدوره الهدف الثاني للأهلي، لتنتهي بعدها مجريات اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقاط اللقاء، ليضيف الأهلي متصدر المجموعة نقطة إلى رصيد ليصبح بذلك برصيد ( 23 )، فيما أضاف دارنس نقطة لصبح في المركز السابع برصيد ( 13 ) نقطة. (وال) س أ / ر ت

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