جحيم في الأنفيلد.. ليفربول يلقن مانشستر يونايتد درسا قاسيا بسباعية نظيفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اكتسح ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي احتضنها ملعب أنفيلد.

وسجل سباعية ليفربول كودي جاكبو (43- 50) وداروين نونيز (47- 76) ومحمد صلاح (66- 83) وروبرتو فيرمينو (89).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة العاشرة لصالح مانشستر يونايتد، بتسديدة أرضية مقوسة من خارج المنطقة عبر أنتوني، أبعدها أليسون إلى ركلة ركنية.

ورد ليفربول في الدقيقة 14، بتسديدة مقوسة أيضا من صلاح من على حدود المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما تابع نونيز كرة مبعدة من دفاع اليونايتد داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة، ذهبت أيضا بعيدا عن المرمى.

وعاد اليونايتد لتشكيل الخطورة في الدقيقة 26، بمتابعة فيرنانديز الخالي من الرقابة داخل منطقة ال6 ياردة لعرضية، مسددا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبعدها مباشرة تابع راشفورد بينية طولية من شاو داخل المنطقة، ليسدد كرة على الطائر، ذهبت ضعيفة في يد أليسون.

وفي الدقيقة 33، ارتقى دالوت لعرضية من مخالفة، مسددا رأسية أمسك بها أليسون.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 43، بعدما مرر روبرتسون بينية سحرية لجاكبو داخل المنطقة، ليتلاعب بفاران ويسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك دي خيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وسرعان ما سجل ليفربول الهدف الثاني مباشرة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تابع نونيز عرضية من إيليوت في الدقيقة 47، مسددا رأسية سكنت الشباك.

وحاول أنتوني تقليص الفارق في الدقيقة 49، بتسديدة من خارج المنطقة، أمسك بها أليسون.

وسجل جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 50، بعد انطلاقة مميزة من صلاح في الجانب الأيمن تلاعب خلالها بمارتينيز، مرسلا بعدها بينية للهولندي داخل المنطقة، الذي سدد كرة سكنت شباك دي خيا.

وأهدر روبرتسون فرصة محققة لإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 56، بتسديدة مقوسة من داخل المنطقة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتواصل زحف ليفربول تجاه مرمى اليونايتد، برأسية مميزة من كوناتي في الدقيقة 58 مرت بقليل إلى جوار القائم.

ودون صلاح اسمه في قائمة المسجلين، بعدما تلقى بينية من نونيز اصطدمت بماكتوميناي في الدقيقة 66، لينفرد بدي خيا ويسدد بالقدم اليمنى صاروخية اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وكاد اليونايتد أن يقلص الفارق في الدقيقة 73، بانفراد من راشفورد أمام أليسون، نجح خلاله في مراوغة الحارس البرازيلي، قبل أن يسدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم.

وتواصل مهرجان الأهداف بإضافة ليفربول الهدف الخامس في الدقيقة 75، بعدما أرسل هندرسون عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها نونيز مسددا رأسية وقف دي خيا متفرجا أثناء سكونها الشباك.

وبحث ليفربول عن الهدف السادس في الدقيقة 82، بتسديدة من خارج المنطقة عبر إيليوت، أمسك بها دي خيا.

وسجل ليفربول الهدف السادس بالفعل في الدقيقة 83، بعدما تابع صلاح كرة مبعدة من دفاع اليونايتد داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة سكنت شباك دي خيا.

وونجح البديل فيرمينو في إضافة الهدف السابع في الدقيقة 89، بعدما تلقى بينية من صلاح داخل المنطقة ليسدد كرة أرضية سكنت شباك دي خيا، وينتهي اللقاء بفوز ليفربول بسباعية نظيفة.