الأخضر يتعاقد مع طاقم تدريب مصري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم

تعاقد نادي الأخضر مع المدرب المصري عبدالحميد بسيوني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في باقي الاستحقاقات القادمة

ويتكون الطاقم التدريبي المرافق لعبد الحميد بسيوني من المعتز بالله محمد مساعدا، وأحمد حمدي معدا بدنيا، بالإضافة لمحمود صالح مدربا عاما للفريق .

وسيخلف عبد الحميد البسيوني تدريب فريق أخضر البيضاء بديلا للمدرب التونسي سمير شمام الذي أقيل عقب خساراته في الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي 1-0

ويذكر أن فريق الأخضر سيواجه فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي الأربعاء المقبل بملعب بنينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

