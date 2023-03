قدم رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية “منير الشويهدي” استقالته من منصب رئاسة الاتحاد

وطالب الشويهدي من الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية بإختيار البديل الأنسب لتولي مهام رئاسة الاتحاد في الفترة المقبلة .

ووضح الشويهدي في منشور عبر صفحة الاتحاد الليبي للقوة البدنية بأن سبب الاستقالة نطرا لعدم رغبته في الاستمرار كرئيسا للاتحاد الليبي للقوة البدنية .

المصدر صفحة الاتحاد الليبي للقوة البدنية

The post منير الشويهدي يستقيل من رئاسة الاتحاد الليبي للقوة البدنية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار