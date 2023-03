اختتام بطولة ليبيا للعدو الريفي بمشاركة 60 عداء على مستوى فرق ومدن ليبيا

اختتمت بطولة ليبيا للعدو الريفي التي أقيمت بطريق المطار بمدينة طرابلس بمشاركة أكثر من 60 عداء

وتوج العداء حسام مفتاح حميدان من نادي بنغازي الجديدة بذهبية منافسات فئة البراعم في حين نال سيف الدين عبدالعالي من تساوة بذهبية الناشئين .

وفي منافسات فئة الأواسط توج عداء نادي الاتحاد العسكري أصيل أبوراس بالمركز الأول فيما حقق عبدالسلام خطاب عداء نادي بنغازي الجديدة ذهبية فئة الكبار .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

