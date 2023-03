تكليفات جديدة على مستوى الجهاز الإداري لفريق الاتحاد

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد مجموعة من التكليفات الجديدة على مستوى الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم مع قدوم المدرب الجديد المونتيغري “ماليجا فافوفيتش”.

القرارات تمثلت في تكليف اللاعب الدولي السابق ومدافع فريق الاتحاد “يونس الشيباني” بمهام مدير الكرة في الفريق الأول وفي حين تم تكليف “وسام السريتي” بمهام الإداري في الفريق الأول وسيكون المشرف العام للفريق اللاعب الدولي السابق “منصور البركي”

وتأتي هذه التكليفات في إطار حملة التغيير التي عملت عليها إدارة النادي في رحلة الحفاظ على اللقب الثالث على التوالي في البطولة المحلية

