اتحاد الملاكمة يحدد الخميس موعدا لانطلاق تصفيات الكبار

حدد الاتحاد الليبي للملاكمة يوم الخميس المقبل موعدا لانطلاق التصفيات الأولية لفئة الكبار في المنطقتين الغربية والوسطى التي ستجرى خلال شهر مارس الجاري.

وستجرى التصفيات في صالة رمضان الأسود للمنتخبات الوطنية بالفضاء الأولمبي، حيث ستبدأ عملية الميزان في الفترة الصباحية، وانطلاق المنافسات سيكون في الفترة المسائية بداية من الساعة الرابعة،

وستقام التصفيات في المنطقة الوسطى يوم السبت المقبل على أن يحدد موعد تصفيات المنطقة الشرقية في وقت لاحق.

ويشار إلى أن التصفيات الأولية ستتم من خلالها اختيار عناصر المنتخب الوطني تحضيرا للمشاركات العربية والإفريقية القادمة

