تراجع أسهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في القلعة المدريدية

أبدى رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” استياءه من أداء فريقه أمام ريال بيتيس والخروج بنقطة التعادل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليغا الإسبانية.

ونقلت شبكة ريليفو الإسبانية عن “بيريز” غضبه من مستوى الفريق و أنه أبلغ المقربين بعدم قبوله التشكيل أو التغييرات التي أجراها أنشيلوتي في ديربي مدريد أو المباريات التي تلتها في البطولة المحلية،

و أشارت الوكالة الإسبانية إلى أن الحرب الباردة بين بيريز وأنشيلوتي بدأت منذ رحلة العودة من السوبر الإسباني الذي خسره الريال أمام الغريم التقليدي برشلونة

المصدر شبكة ريليفو الإسبانية

