جلوس كانسيلو على الدكة يثر تساؤلات في ألمانيا

أثار جلوس الظهير البرتغالي جواو كانسيلو على دكة بدلاء بايرن ميونخ وعدم مشاركته في الجولة الماضية ضد يونيو برلين الكثير من التساؤلات حول مستقبل اللاعب المعار في يناير من مان سيتي الإنجليزي .

شبكة ” سكاي سبورت ألمانيا ” تناولت تكرار جلوس كانسيلو على دكة البدلاء باستغراب لما يملكه اللاعب من مقومات فنية كبيرة ، معتبرة في الوقت ذاته تغيير تكتيك الفريق واللعب بـ3 مدافعين في الخط الخلفي سببا من أسباب عدم اللعب بشكل أساسي لعدم اعتياده اللعب بهذا الأسلوب .

تصرف مدرب الفريق جوليان ناجلسمان دفع الشبكة للتشكيك أيضا في ما إن كان اللاعب سيبدأ بشكل أساسي ضد باريس سان جيرمان الأربعاء أم سيبقى خارج التشكيلة الأساسية.

المصدر | سكاي سبورت ألمانيا

