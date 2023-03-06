طاقم تدريب مصري لتدريب فريق الأخضر لكرة القدم

البيضاء 06 مارس 2023 (وال)- تعاقد نادي الأخضر مع المدرب المصري عبد الحميد بسيوني، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في باقي الاستحقاقات القادمة.

ويتكون الطاقم التدريبي المرافق لبسيوني من المعتز بالله محمد مساعدًا، وأحمد حمدي معدًا بدنيًا، بالإضافة لمحمود صالح مدربًا عامًا للفريق.

وسيخلف عبد الحميد البسيوني تدريب الأخضر البيضاء بديلا للمدرب التونسي سمير شمام الذي أقيل عقب خساراته في الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بنتيجة هدف وحيد.

يُشار إلى أن فريق الأخضر سيُواجه فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي يوم الأربعاء القادم بملعب بنينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية. (وال)

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