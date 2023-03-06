الأهلي طرابلس والاتحاد يحضران مراسم إجراء قرعة البطولة العربية للأندية بالسعودية

الرياض 06 مارس 2023 (وال)- يحضر ممثلو عن فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد اليوم الإثنين، إجراء قرعة البطولة العربية للأندية لعام 2023 والتي من المقرر إقامتها في السعودية.

وبحسب موقع الاتحاد العربي لكرة القدم؛ فإن اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة في مرحلتي الدور الأول والثاني القادمين.

وكشفت اللجنة عن قائمة أندية الدور الأول التى تنطلق في 13 مارس وتستمر حتى 12 أبريل، وهي الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان.

كما تضم القائمة شباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

وأضافت أن الدور الثاني من المرحلة النهائية تبدأ في 8 مايو، وتنتهي في 7 يونيو 2023، ويتأهل فيها من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة في البطولة خاصة وأنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للدول عن شهر ديسمبر 2022. (وال)

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