“وال”| انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بنظام المجموعات

طرابلس 06 مارس 2023 (وال)- قال رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة عبد القادر الصداعي، لوكالة الأنباء الليبية إن يوم غد الثلاثاء هو موعد انطلاق منافسات الدوري.

وأضاف الصداعي أن القرعة قد أقيمت يوم الجمعة الماضية، بمشاركة 16 فريقًا، والذين تأهلوا عن المناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، حيث قسموا على “4” مجموعات.

وأشار الصداعي إلى أن المجموعة الأولى ضمت فرق الجامعة السنوسية وقاريونس والمحلة وطلائع الصحراء، بينما جاءت فرق السد والرجاء والاتحاد الكفرة والريف في المجموعة الثانية، في حين حلت في المجموعة الثالثة فرق التحدي مصراته وأساريا ونجوم الهضبة والوحدة الزنتان، وقد وضعت المجموعة الرابعة والأخيرة فرق عين زارة والأحرار ويفرن والفاروق.

وأوضح الصداعي أن مباريات مجموعتي الأولى والثانية ستقام في المنطقة الشرقية؛ بإستضافة الجامعة السنوسية، بينما المجموعة الثالثة والرابعة ستقام في المنطقة الغربية، وستلعب المجموعة الثالثة مبارياتها على نادي التحدي مصراته، بينما المجموعة الرابعة على ملاعب محايدة، وسيتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور الرباعي لمرحلة التتويج بالبطولة لتحديد بطل الدوري.

وذكر الصداعي أن المكتب التنفيذي بالاتحاد؛ قد أقرّ على مشاركة فرق أصحاب الترتيب الثاني، في النسخة الأولى للموسم القادم 2023 – 2024، والذي سيكون بعدد 8 فرق. (وال) م ب/ ر ت

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