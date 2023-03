الاتحاد يجري تدريباته بقيادة المدرب الجديد ماليجا فافوفيتش

أجرى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريبات بملعب النادي بقيادة مدربه الجديد المونتينيغري ماليجا فافوفيتش.

التدريبات التي جرت بالملعب الرئيسي بنادي الاتحاد تم خلالها التعرف بين اللاعبين والطاقم الفني والإداري الجديد بقيادة المدرب المونتينيغري ماليجا فافوفيتش، ومدير الكرة بالفريق الأول يونس الشيباني وإداري الفريق الأول وسام السريتي والمشرف العام للفريق منصور البركي.

يذكر أن فريق الاتحاد يتصدر فرق المجموعة الثانية بـ24 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

