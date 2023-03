تكليف الحكم خليل سنان بإدارة ديربي بنغازي

كلفت لجنة التحكيم العامة الحكم خليل سنان بإدارة مباراة الديربي بين الأهلي بنغازي وجاره النصر على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي الخميس المقبل.

ويتكون الطاقم أيضا من المساعد الأول عز الدين عطية والمساعد الثاني خالد النعاس، وسيتولى مهمة الحكم الرابع أشرف جمعة، بينما تم تكليف الحكم الدولي السابق عاشور سليمان بمهمة مراقبة المباراة.

يذكر أن الأهلي بنغازي يلتقي النصر يوم الخميس القادم عند الساعة الخامسة في لقاء مهم بين المتصدر والملاحق.

