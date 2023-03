فاز فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد على كل من الشباب والجزيرة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي لكرة السلة.

المباراتان اللتان جرتا بقاعة طرابلس الكبرى المبارة، جمعت أولاهما الاتحاد وضيفه الجزيرة وأنهاها الاتحاد بنتيجة 80-63، وفي المباراة الثانية حسم الأهلي طرابلس مواجهته أمام الشباب، بعد الفوز عليه بفارق سلتين بنتيجة 76-72 ليواصل الأهلي صدارة المجموعة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس والاتحاد يفوزان على الشباب والجزيرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار