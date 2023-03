الجولة الـ13 تنطلق الخميس بلقاء قمة مدينة بنغازي

تنطلق منافسات الجولة الـ13 لفرق ممتاز المجموعة الأولى يوم غد الخميس بمباراة ديربي بنغازي بين الأهلي بنغازي وجاره النصر، ومباراة الصداقة ضد الصقور بملعب شحات.

وتستكمل منافسات الجولة الـ13 لفرق ممتاز المجموعة الأولى يوم الجمعة بمواجهة التعاون لفريق دارنس بملعب اجدابيا، في حين ينزل الهلال ضيفا على شباب الجبل في ملعب شيخ الشهداء يوم السبت.

وقد أجلت لجنة المسابقات مباراة فريقي الأخضر والتحدي بسبب مشاركة أخضر البيضاء في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

