تفتتح مباريات الجولة الـ13 لحساب فرق المجموعة الثانية يوم الجمعة بمواجهتين مهمتين، حيث يستقبل الاتحاد المدينة بملعب أبوسليم في المواجهة الأولى وفي الثانية يستضيف الأهلي طرابلس السويحلي بملعب الجميل.

وتقام يوم السبت مباراتان، يواجه فريق الأولمبي الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية في المباراة الأولى، في حين يحل أساريا ضيفا على فريق الخمس في اللقاء الثاني.

وتختتم مباريات الجولة الـ13 يوم الأحد بمواجهة فريق أبوسليم لجاره المحلة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يستقبل المدينة الجمعة في قمة مباريات المجموعة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار