الاتحاد الليبي لكرة القدم يُعيد تشكيل لجنة الحكام العامة

طرابلس 08 مارس 2023 (وال)- أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن إعادة تشكيل لجنة الحكام العامة، برئاسة الحكم الدولي نصر الدين صالح قرين كرئيسًا للجنة الحكام العامة.

هذا وجاء ذلك في قرار رقم (16) لسنة 2023 م – تحصلت “وال” على نسخة منه – في مادته الأولى: إعادة تشكيل لجنة الحكام العامة برئاسة نصر الدين صالح قرين، وعمر جمعة عبد السيد نائبًا له، وعضوية كلا من السادة: محمد عبد الرازق الشلماني، وعبد الفتاح محمد التريكي، وعلي أحمد العقربي، وكمال محمد النوير. (وال) م ب/ ر ت

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