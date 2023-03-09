الجربوع (لوال): الاتحاد الليبي لكرة القدم يعطي الصلاحيات الكاملة لطاقم المنتخب الوطني

طرابلس 09 مارس 2023 (وال) _ أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي جربوع _ لوكالة الأنباء الليبية _ إعطاء الصلاحيات الكاملة لمدير المنتخب الليبي لكرة القدم عبد اللطيف الطاهر، والمدرب حمدي بطاو، بخصوص اختيار اللاعبين ووضع خطة لتطوير المنتخبات والمنتخب الأول لكرة القدم.

وتابع جربوع: تم استدعاء ثماني لاعبين محترفين للالتحاق بالمنتخب، وإن القائمة ستعلن رسميا بعد الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم، من خلاله ستعلن القائمة الرسمية والتي قد تكون جاهزة بنسبة %70.

وأكمل: بعد نهاية الأسبوع الرابع سيتم التجمع بمدينة طبرقة التونسية، للدخول في المعسكر الاستعدادي يوم 2023/3/16، بعد أن تم الحجز في الفندق الذي سيقيم فيه المنتخب، والإقامة جاهزة على أحسن مايرام.

واختتم الناطق الرسمي: إن مدير المنتخب عبد اللطيف الطاهر والمدرب الوطني حمدي بطاو، سيكونان حاضران اليوم في مدينة بنغازي، لحضور مباراة الديربي بين الأهلي بنغازي والنصر لمتابعة بعض العناصر. (وال _ طرابلس) م ب

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