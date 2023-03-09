الأهلي طرابلس يفتتح ذهاب المرحلة الثانية من دوري كرة اليد بالفوز على الأولمبي

افتتح فريق الأهلي طرابلس مباريات ذهاب المرحلة الثانية من منافسات دوري كرة اليد بالفوز على الأولمبي 28-21.
وفي مباريات المجموعة الأولى أيضا حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا مهما على فريق بنغازي الجديدة 30-29، في حين انتهت مباراة قاريونس و اتحاد الشرطة بنتيجة 19-19.
وقد وضعت لجنة المسابقات الفرق المتأهلة للمرحلة الثانية في مجموعتين، ضمت الأولى الأهليين طرابلس وبنغازي وبنغازي الجديدة والأولمبي، أما المجموعة الثانية فضمت فرق الهلال والجزيرة والشرطة وقاريونس.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
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