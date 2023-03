لجنة المسابقات باتحاد الطائرة تدعو أندية التتويج إلى اجتماع غدا الجمعة بمصراتة

خاطبت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة الأندية المشاركة بمرحلة التتويج الثانية لحضور الاجتماع الذي سيقام غدا الجمعة عند الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة المدينة الرياضية بمصراتة.

وجاء في الرسالة أيضا أنه في حال تغيب أي فريق عن الاجتماع سيعتبر منسحبا من النهائيات التي ستقام بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية بداية من يوم السبت بمشاركة أندية السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر.

