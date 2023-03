استدعى مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات الإسباني ريكادو انيغويز لاعبي المنتخب الوطني إلى معسكر إعدادي داخلي بمدينة زوارة.

ويعد المعسكر الذي يستمر من 12-17 مارس الجاري التجمع الأول للمنتخب، حيث سيقف المدرب الإسباني على إمكانيات جميع اللاعبين، والعمل على وضع رزنامة المنتخب الذي أمامه العديد من المشاركات العربية والإفريقية القادمة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

