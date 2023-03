واصل فريق الأهلي بنغازي صدارته لفرق المجموعة الأولى رغم تعادله مع النصر في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم في ملعب بنينا، المباراة التي أدارها الحكم خليل سنان لم تشهد فرصا كثيرة من الفريقين وكان الحذر هو المسيطر على مجريات المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي ويبقى الأهلي بنغازي متصدرا للمجموعة برصيد 24 نقطة، بينما أضاف النصر النقطة الـ 22 في رصيده محافظا على مركزه الثاني في سلم الترتيب.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يواصل صدارته للمجموعة الأولى والنصر يشدد الملاحقة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار