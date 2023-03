في مباراة ضمن فرق المجموعة الأولى تعادل الصداقة مع ضيفه الصقور 0 – 0 في المباراة التي جرت بملعب شحات، الفريقان فشلا في تسجيل الأهداف ليرفع فريق الصداقة رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع متجاوزا فريق الهلال بشكل مؤقت، بينما وصل الصقور إلى النقطة 18 في المركز الثالث على مستوى ترتيب فرق المجموعة الأولى ليواصل ملاحقة صاحب المركز الثاني فريق النصر.

