المشاريع والإرث تعلن عن وثائقي للألبوم الغنائي لكأس العالم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إصدار سلسلة وثائقية من ثماني حلقات، تتناول كواليس الألبوم الغنائي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022، وتستعرض الرؤية الاستثنائية، والجهود الهائلة وراء إنتاج أغاني البطولة، وحفلي افتتاح وختام أول نسخة من المونديال في العالم العربي.

وتقدم السلسلة الوثائقية الجديدة، التي نُشرت أولى حلقاتها على قناة المونديال على موقع يوتيوب، لقطات حصرية من الكواليس، ومقابلات مع فنانين ومنتجين ومخرجين ونخبة من ضيوف البطولة، والتي شهدت لأول مرة في تاريخ كأس العالم إصدار ألبوم غنائي كامل، بدلاً من أغنية رسمية واحد، كما جرت العادة في النسخ السابقة من البطولة العالمية.

ويضم ألبوم مونديال قطر 2022 أغانٍ من أداء فنانين عالميين، شملت هَيّا هَيّا، وارحبو، ولايت ذا سكاي، ودريمرز أو “الحالمون” من أداء نجم فرقة بي تي اس الكورية جونغ كونغ، إلى جانب الفنان القطري فهد الكبيسي، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من جمهور البطولة.

وتعرض السلسلة مقابلات مع نخبة من الفنانين، من بينهم نجم الأغنية القطرية والخليجية فهد الكبيسي، والفنان المغربي العالمي نادر الخياط المعروف باسم “ريدوان”، والمغني البورتوريكي أوزونا، والفنان ومغني الراب غيمز، والنجمة المغربية نورة فتحي.

وتصطحب السلسلة الوثائقية الجمهور في رحلة بصرية ممتعة يتعرفون خلالها على التفاصيل المتعلقة بإنتاج هذه الأغاني، والمحطات التي مرت بها حتى طرحها على المستوى العالمي، وتشمل حلقات مخصصة لحفلي الافتتاح والختام، إضافة إلى ظهور خاص للتعويذة الرسمية للمونديال “لعيب”، وتتراوح مدة الحلقة من خمس إلى ثماني دقائق.

وفي سياق عالمية الموسيقى كلغة تجمع بين مختلف الثقافات، كما هو حال كرة القدم، وتوحد الشعوب من أنحاء المعمورة تحت مظلة واحدة؛ تجسد سلسلة “أغاني قطر 2022” اللحظات المميزة التي رافقت رحلة إعداد الألبوم الغنائي لأضخم حدث رياضي في العالم، كما تلقي الضوء على كرم الضيافة وطيب الترحاب في قطر، وتحتفي بالثقافات التي تعاونت معاً في إنتاج هذه الأغاني، وشغف الفنانين والمشجعين من شتى أنحاء العالم، والأجواء الاستثنائية التي جعلت النسخة الأولى من المونديال بالمنطقة حدثاً متفرداً سيبقى محفوراً في الذاكرة.

يشار إلى أنه بإمكان الجميع مشاهدة أحدث حلقات سلسلة أغاني “قطر 2022” فور بثّها، عبر قناة مونديال قطر 2022 على موقع يوتيوب.

