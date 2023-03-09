بنغازي| تعادل الأخضر وضيفه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي إيجابيًا في الكونفدرالية

بنغازي 09 مارس 2023 (وال)- خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، لقاء فريقي الأخضر وضيفه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب شهداء بنينا، تقدم فيها الفريق الكونغولي بهدف في الدقيقة 15 عن طريق هورسو مواكو، في حين عدّل ريتشموند بواكي الكفة للأخضر في الدقيقة 90+1، وهو أول هدف له مع الفريق منذ إلتحاقه به.

التعادل هو الثاني للأخضر في دور المجموعات بالكونفدرالية، وبه رفع رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير للمجموعة الأولى، بينما رفع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي رصيده إلى 4 نقاط في الترتيب الثالث. (وال) ر ت

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