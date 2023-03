التعاون يستضيف دارنس بملعب اجدابيا ضمن مباريات مساء اليوم

يستقبل فريق التعاون فريق دارنس مساء اليوم عند الساعة الثالثة بملعب اجدابيا ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري الممتاز لحساب فرق المجموعة الأولى

ويدخل فريق التعاون لمباراته أمام فريق دارنس بقيادة الطاقم التدريبي الجديد الذي يقوده التونسي “أنس الباز” الذي تسلم مهامه بدلا من ناصر الحضيري الذي استقال عقب خسارته في الجولة الماضية أمام فريق الهلال

وسيسعى فريق دارنس رفقة المدرب المصري “مصطفى مرعي” للعودة إلى مدينة درنة بنقاط المباراة.

