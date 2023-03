قمة مباريات مساء اليوم الاتحاد في مواجهة المدينة و الأهلي طرابلس يستضيف السويحلي

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعبي أبوسليم و الجميل حيث يستقبل الملعب الأول مباراة الاتحاد والمدينة ويستضيف الثاني مواجهة الأهلي طرابلس و السويحلي ضمن مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز

ويقود الاتحاد في مباراته اليوم أمام جاره المدينة مدربه الجديد المونتينيغري “ماليجا فافوفيتش” الذي تسلم مهامه رسميا خلفا للمدرب “أسامة الحمادي”، في حين سيقود دفة قيادة فريق المدينة”علي المرجيني” الذي تسلم المهمة في الجولة الحادية عشرة بدلا من حمدي بطاو الذي تولى تدريب المنتحب الوطني لكرة القدم .

وفي مواجهة ملعب الجميل سيسعى فريق الأهلي طرابلس لتحقيق فوزه الثاني على التوالي للاقتراب من مقدمة التدريب فيما سيبحث السويحلي صحبة التونسي “قيس اليعقوبي” لتحقيق النقاط الثلاث لإنعاش آماله في التأهل لمرحلة سداسي التتويج .

