كلفت لجنة التحكيم العامة الحكم السنوسي الحبيب لإدارة مبارة الاتحاد والمدينة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .

ويساعد السنوسي الحبيب كمساعد أول الحكم محمد العريبي و أوكلت مهمة المساعد الثاني للحكم ناصر المعداني في حين سيكون محمد برشدان حكما رابعا في المباراة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

