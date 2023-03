أوكلت لجنة التحكيم العامة مهمة إدارة مباراة فريق الأهلي طرابلس و السويحلي للحكم مصطفى الدرسي

ويرافق الدرسي كحكم مساعد أول سفيان علي، وكلف بمهمة المساعد الثاني الحكم أحمد ضيف، في حين سيكون الحكم عبد المنعم أبوصلوعة حكما رابعا وكلف الحكم الدولي السابق وحيد صالح مراقبا للمباراة

