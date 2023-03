الأهلي طرابلس يواجه الأهلي بنغازي مساء اليوم في المرحلة الثانية من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد

يواجه مساء اليوم فريق الأهلي طرابلس فريق الأهلي بنغازي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمنافسات دوري المحترفين لكرة اليد .

ويدخل فريق الأهلي طرابلس للمواجهة بفوزين بعد أن حقق الفوز في المواجهة الأولى على فريق الأولمبي بنتيجة 28 – 21 وعلى بنغازي الجديدة 27 -18 .

ويطلب من فريق الأهلي بنغازي تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء للبقاء في دائرة المنافسة بعد تعادله أمس الخميس أمام الأولمبي بنتيجة 28 -28 وخسارته في الجولة الأولى أمام بنغازي الجديدة 30-29

