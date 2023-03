أسفرت قرعة تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة للمنطقة الشرقية والتي تنطلق في الخامس من شهر رمضان القادم عن مواجهات قوية

وأوقعت القرعة فرق الأهلي بنغازي والمروج والنصر في المجموعة الأولى في حين ضمت المجموعة الثانية

فرق الهلال واتحاد المرج والتحدي .

ويتأهل إلى المرحلة الأخيرة فريق وحيد لخوض نهائي كأس ليبيا المقررة إقامته في 21 يوليو المقبل بالعاصمة طرابلس

المصدر صفحة كورة السلة الليبية

The post قرعة تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة تسفر عن مواجهة قوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار