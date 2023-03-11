انطلاق منافسات الرباعي الثاني للتتويج في بطولة الدوري لكرة الطائرة

مصراتة 11 مارس 2023 (وال) ـ أقيم ـ مساء أمس ـ الاجتماع الفني والقرعة للأندية المتأهلة لمرحلة التتويج لبطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة للموسم 2023/2022 بقاعة الاجتماعات بالمدينة الرياضية مصراتة .

وكان ذلك بحضور مندوبي أندية السويحلي صاحب الضيافة، والأهلي بنغازي والنصر.

وأشار مدير المكتب الإعلامي ورئيس اللجنة الإعلامية للبطولة الأستاذ “أنور الطوباشي” بأن فريق الأهلي طرابلس تغيب عن الحضور بسبب احتجاجه على قرار رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة في مباراته ضد فريق السويحلي في رباعي التتويج الأول لمرحلة الذهاب.

وبين ” الطوباشي” بأن القرعة أوقعت فريقي ديربي بنغازي الأهلي بنغازي والنصر في المباراة الأولى التي ستقام اليوم السبت على تمام الساعة السابعة مساء، ويوم الأحد السويحلي يستقبل النصر على تمام الساعة السابعة، وختام مرحلة التتويج بلقاء السويحلي والأهلي بنغازي يوم الاثنين على نفس التوقيت. ( وال ـ مصراتة) م ب

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