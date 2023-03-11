الدوري الممتاز .. الأهلي طرابلس يجتاز شباك السويحلي برباعية

الجميل 11 مارس 2023 (وال) ـ نجح فريق الأهلي من إجتياز نظيره السويحلي بنتيجة (4-1)، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الجميل.

هذه المقابلة التي قادها – أمس الجمعة – الحكم مصطفى الدرسي ، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق الأهلي بهدفين لهدف، لاسيما أن الظهير الأيمن علي معتوق كان المبادر بالتسجيل، مسجلاً أول الأهداف في الدقيقة الـ 12، مستفيد من الكرة الطويلة التي أرسلها له زميله عبد الله العرفي.

وعند الدقيقة الـ 36 ومن كرة ملعوبة من علامة الزاوية نفذها محمد المنير ، تمكن الوافد الجديد للفريق التونسي هيثم العيوني من التوقيع على ثاني الأهداف، في حين قلص السويحلي الفارق بهدف من إمضاء مهاجمة عبد السلام الفيتوري، وذلك في الدقيقة الـ 45.

في النصف الثاني من اللقاء، واصل الأهلي تقدمه نحو مرمى عمار مسعود ودفاعاته، هذا واستقبلت شباك الحارس عمار مسعود عند الدقيقة الـ 59 ثالث الأهداف، وذلك بتصويبة قوية مهاجمه أنيس السلتو، واحتسب حكم اللقاء مصطفى الدرسي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الـ 74 ، تقدم لها حارسه محمد نشنوش مختتماً بذلك رباعية الأهداف، ومؤكداً فوز فريقه.

وبهذه النتيجة، صعد الأهلي إلى المرتبة الثانية برصيد ( 23 ) نقطة، فيما توقف رصيد السويحلي عند النقطة الـ 17 ، محتلاً بذلك الترتيب الخامس على سلم المجموعة. (وال ـ الجميل) س إ

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